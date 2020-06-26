В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело из-за смерти ветерана с коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 26 июня. /ТАСС/. Следователи в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) возбудили уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением медиками своих обязанностей. Поводом послужила смерть 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны, у которого был подтвержден коронавирус. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике по факту смерти жителя республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, 2 мая 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны доставили в Черкесскую городскую клиническую больницу с обострением сердечно-сосудистых заболеваний, 2 июня его выписали для продолжения лечения на дому, а 5 июня мужчина умер.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры по результатам проведенной проверки, пациенту с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию не была оказана необходимая помощь.

"Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении. Установлено, что в начале июня в РГБУЗ "Усть-Джегутинская ЦРБ" был доставлен гражданин, являющийся ветераном Великой Отечественной войны, с коронавирусной инфекцией. Несмотря на положительные результаты теста на COVID-19, надлежащая врачебная помощь пациенту не оказывалась, не назначалось диагностическое обследование, он не был переведен в медицинское учреждение, специализирующееся на лечении заболеваний новой коронавирусной инфекции", - рассказали в прокуратуре.