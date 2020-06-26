Арестованный в Берлине музыкант Казначеев заявил, что никогда не пользовался криптовалютой

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Арестованный в Берлине по запросу США в рамках уголовного дела о кибермошенничестве и отмывании более $300 млн музыкант и диджей Денис Казначеев никогда не пользовался криптовалютой. Об этом говорится в письме музыканта, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Будучи на тысячу процентов честным, хочу, чтобы вы знали, что я никогда не имел даже одного биткойна или какой-нибудь другой криптовалюты за всю мою жизнь. И я никогда не был и не видел, чтобы хоть кто-нибудь пользовался даркнетом. Даже не знаю, какие приложения нужны для того, чтобы туда попасть", - говорится в письме Казначеева.

По словам музыканта, он никогда "не имел дел ни с какой из криптовалют". Он также поблагодарил всех своих друзей и поклонников за поддержку.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия предпримет решительные шаги, чтобы не допустить экстрадиции Казначеева в США. По ее словам, все юридические процедуры в его отношении должны проводиться на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов.

Кроме того, по словам дипломата, в направленном в общем порядке Сенатом Берлина посольству уведомления районного суда отсутствует какая-либо конкретная информация об обстоятельствах дела. Захарова выразила надежду на то, что в Берлине "проявят здравый смысл" и "не пойдут на поводу у Вашингтона, который уже не один год систематически использует экстерриториальную трактовку правовых норм" для преследования граждан РФ по всему миру.

Арест музыканта

Российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине, по версии американских правоохранительных органов, используя даркнет, в течение 10 лет отмыл со своими пособниками около $310 млн и получил за услуги от $3 млн до $15,5 млн. Вину музыкант категорически отвергает и утверждает, что выводы американского следствия ошибочны и что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие к нему отношения. В ходе допроса он пояснил, что никого из предполагаемых соучастников не знает и не имеет никакого отношения к сути инкриминируемых ему преступлений.

Казначеев был арестован на основании ордера, выданного судом одного из 24 округов штата Мэриленд 9 декабря 2019 года. В Берлине он был заключен под стражу в одну из самых старых тюрем Моабит в конце мая этого года. Дело диджея об экстрадиции будет рассматривать высший суд города Берлина.