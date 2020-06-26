Суд 27 июня решит вопрос о мере пресечения экс-помощнику главы Россельхознадзора Натарову

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 27 июня рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему помощнику руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрию Натарову. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшей стороны Шота Горгадзе.

"27 июня в 11:00 мск в Пресненском районном суде Москвы будет решаться вопрос ареста (избрания меры пресечения) экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова", - сказал он. По его словам, Натарову вменяется совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и получение взятки.

Комментариями адвокатов Натарова ТАСС пока не располагает.

Как сообщал РЕН ТВ, Натарова подозревают в получении от представителей разных юридических лиц более 6 млн рублей.

27 апреля в пресс-службе Минсельхоза ТАСС сообщили, что помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров был уволен. В Россельхознадзоре данную информацию подтвердили, отметив, что экс-помощник главы Россельхознадзора написал заявление на увольнение по собственному желанию. Официальный представитель Россельхознадзора пояснил, что причиной, по словам Натарова, стало его желание не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развернутой против него информационной кампанией в СМИ. Кроме того, бывший сотрудник Россельхознадзора решил исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Натаров подозревается в совращении малолетних.