Нападение на людей в Глазго не рассматривают как теракт

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Нападение на людей с применением холодного оружия, совершенное в пятницу вечером в центре шотландского Глазго, не рассматривается полицией как теракт. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицейским управлением Большого Глазго на его странице в Twitter.

"Инцидент на Уэст-Джордж-стрит в Глазго на рассматривается как теракт. Расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, представляющая Глазго в шотландском парламенте, также подтвердила, что полиция не считает нападение терактом.