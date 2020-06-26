Обвинение просит 16,5 года колонии для жителя Татарстана, обвиняемого в убийстве девушки

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Сторона гособвинения просит назначить Марату Сахапову, обвиняемому в убийстве студентки из Казани в сентябре 2018 года, наказание в виде 16,5 года исправительной колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Сторона государственного обвинения предложила суду признать Сахапова Марата виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") и ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), и по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, Сахапов является сотрудником Росгвардии, у него были близкие отношения с убитой. Мужчина сначала избил ее, а затем выбросил с балкона шестого этажа многоэтажного жилого дома в Казани.

"В случае установления судом вины сотрудника, он будет уволен по отрицательным мотивам", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану.