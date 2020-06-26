Экс-помощнику главы Россельхознадзора Натарову предъявили обвинение в совращении и взятке

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бывшему помощнику руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрию Натарову предъявлено обвинение в получении взятки и совращении малолетней. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшей стороны Шота Горгадзе.

"Натарову предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ, по части 1 и части 2 статьи 135 УК РФ (Получение взятки и совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней)", - сказал он. По его словам, 27 июня в 13:00 мск в Пресненском районном суде Москвы будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.

Комментариями адвокатов Натарова ТАСС пока не располагает.

27 апреля в пресс-службе Минсельхоза ТАСС сообщили, что помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров был уволен. В Россельхознадзоре данную информацию подтвердили, отметив, что экс-помощник главы Россельхознадзора написал заявление на увольнение по собственному желанию. Официальный представитель Россельхознадзора пояснил, что причиной, по словам Натарова, стало его желание не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развернутой против него информационной кампанией в СМИ. Кроме того, бывший сотрудник Россельхознадзора решил исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением.

Как сообщал РЕН ТВ, Натарову вменяют получение от представителей разных юридических лиц более 6 млн рублей.