В Северной Осетии задержали подозреваемого в обстреле автомобиля, где погиб человек

ТАСС, 27 июня. Полиция в Северной Осетии задержала мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля, в результате которого погиб один человек, еще трое пострадали. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД, стрельба произошла на бытовой почве.

"Сегодня около 22 часов в селе Майское Пригородного района произошел конфликт между группой граждан на бытовой почве. В ходе конфликта произошла стрельба, в результате которой один человек скончался, трое были госпитализированы. Один из участников конфликта в настоящее время задержан. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что неизвестные на территории Северной Осетии рядом с одним из ресторанов обстреляли автомобиль и скрылись. В результате чего пострадали двое человек и еще один умер.