Источник: глава девелоперской компании Грудин найден мертвым в офисе в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Владелец девелоперской группы компаний "Пионер" Андрей Грудин найден мертвым в своем кабинете в офисе в Москве. Об этом сообщил ТАСС информированный источник, близкий к компании.

"Информация о гибели подтверждается. Предварительно, речь может идти о суициде", - сказал собеседник агентства.

Как добавил ТАСС источник в правоохранительных органах, найдена предсмертная записка.

Андрей Грудин родился 27 октября 1969 года. До 2001 года был руководителем и акционером компании одного из крупнейших предприятий по поставкам строительных материалов, оборудования и металлопроката в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе - компании "Петростройкомплект".

Грудин возглавлял группу компаний "Пионер" со дня создания, которую основал совместно со своими партнерами в 2001 году. Указом мэра столицы в августе 2012 года был удостоен звания "Почетный строитель города Москвы".

По данным Единого реестра застройщиков, ГК "Пионер" находится на 37 месте по объему текущего строительства. На 1 июня компания возводила 358,7 тыс. кв. м, с переносом срока 45,3 тыс. кв. м. В конце апреля 2020 года группа компаний "Пионер" получила статус системообразующего застройщика.