Пограничники пресекли контрабанду 705 тыс. пачек сигарет из Калининграда в Литву

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Пограничники задержали на границе Калининградской области с Литвой фуру, перевозившую свыше 700 тыс. пачек сигарет из России. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

"26 июня в автомобильном пункте пропуска через государственную границу "Чернышевское" (Кибартай) задержана фура, следовавшая на выезд из Калининградской области в Литву. В опломбированном полуприцепе вместо заявленного груза обнаружено 705 000 пачек сигарет, скрытых от пограничного и таможенного контроля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Незаконно перевозившийся товар изъят, проводится проверка, устанавливаются причастные к организации канала контрабанды табачных изделий. По российскому законодательству им грозит уголовная ответственность, уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что канал нелегальной поставки сигарет был выявлен пограничниками при взаимодействии с управлением ФСБ РФ.