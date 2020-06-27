Девочка погибла в заброшенном карьере в Вологодской области

ВОЛОГДА, 27 июня. /ТАСС/. Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели девятилетней девочки в заброшенном песчаном карьере в Череповецком районе Вологодской области. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Череповецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Вологодской области по факту гибели девятилетней девочки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 26 июня дети играли в заброшенном песчаном карьере в 350 м от деревни Еляхино Череповецкого района. Около 20:00 на ребенка обрушился грунт карьера. Дети позвали на помощь взрослых, которые откопали ребенка и вызвали бригаду скорой помощи, однако девочка умерла.

Как выяснилось, она гостила в деревне у бабушки.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза.