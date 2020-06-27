В Крыму утонула семилетняя девочка, купаясь на еще закрытом городском пляже

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели семилетней девочки, утонувшей у берега на городском пляже Евпатории. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Предварительно установлено, что днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж Набережной им. Горького. Во время купания семилетняя девочка захлебнулась недалеко от берега", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники следственного отдела по городу Евпатории, уточняется в сообщении. "В настоящее время купальный сезон на территории пляжа не открыт, о чем свидетельствуют соответствующие предупреждающие таблички. Рабочий, который вел там подготовительные работы к открытию, заметил зовущих на помощь детей, вызвал оперативные службы и пытался оказать помощь", - сообщает пресс-служба.

По результатам проверки Следственный комитет намерен принять законное обоснованное процессуальное решение. "Установлено, что семья, где произошла трагедия, благополучная, на учете в надзорных органах не состоит", - говорится в сообщении.