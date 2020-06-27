СК просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Следствие просит суд заключить под стражу бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова по делу о взятке и совращении малолетней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"В поступило ходатайство о заключении под стражу в отношении Натарова Д.", - сказала представитель суда.

Как сообщил ранее адвокат потерпевшей стороны, Натарову предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ, по части 1 и части 2 статьи 135 УК РФ (получение взятки и совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

27 апреля в пресс-службе Минсельхоза ТАСС сообщили, что помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров был уволен. В Россельхознадзоре данную информацию подтвердили, отметив, что экс-помощник главы Россельхознадзора написал заявление на увольнение по собственному желанию. Официальный представитель Россельхознадзора пояснил, что причиной, по словам Натарова, стало его желание не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развернутой против него информационной кампанией в СМИ. Кроме того, бывший сотрудник Россельхознадзора решил исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением.

Как сообщал РЕН ТВ, Натарову вменяют получение от представителей разных юридических лиц более 6 млн рублей.