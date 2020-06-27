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В Тульской области возбудили уголовное дело после пропажи 13-летней девочки

По данным следствия, 25 июня она ушла из дома в поселке Бородинский

ТАСС, 27 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело факту безвестного исчезновения 13-летней девочки в Тульской области. По предварительным данным, она ушла из дома 25 июня. Об этом в субботу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным следствия, 25 июня 2020 года несовершеннолетняя ушла из дома в поселке Бородинский Киреевского района области и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления, руководитель отдела по расследованию особо важных дел, следователи постоянно действующей следственно-оперативной группы, сотрудники отдела криминалистики и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской области. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление места пребывания несовершеннолетней, допрашиваются знакомые, а также родственники девочки.

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