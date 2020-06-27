Пограничники задержали трех иностранцев, незаконно пытавшихся попасть из России в ЕС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали трех иностранцев, которые хотели незаконно пересечь государственную границу РФ в Ленинградской области и попасть в Евросоюз. Об этом в субботу сообщила пресс-служба управления.

"22 июня вблизи Ивангорода сотрудниками Пограничного управления выявлены 2 иностранных гражданина, следовавшие в город. <...> Установлено, что указанные лица - граждане одной из южноазиатских стран. Выяснилось, что один из них имел при себе чужой паспорт, а позже признался, что в поисках лучших условий жизни в ЕС вместе со своим товарищем планировал незаконно пересечь государственную границу РФ через участок ответственности в Ивангороде. <...> 23 июня недалеко от Выборга выявлен следовавший в сторону государственной границы еще один иностранец, гражданин одной из ближневосточных стран. <...> В ходе беседы он признал свои намерения незаконно убыть в страны ЕС", - говорится в сообщении ведомства.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности по ч. 1.1. ст. 18.2 КоАП РФ ("Нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону") с назначением штрафа, а иностранец, у которого был чужой паспорт, - еще и к штрафу в 5 тыс. рублей по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания в РФ").

"Нарушение государственной границы РФ является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а совершенное группой лиц до шести лет", - добавили в управлении.