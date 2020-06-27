В Ивановской области возбудили дело о фейке про вскрытие урн для голосования

ТАСС, 27 июня. Полиция возбудила в Шуе Ивановской области административное дело за распространение в интернете заведомо недостоверной информации о вскрытии урн для фальсификации результатов голосования по поправкам к конституции. Об этом ТАСС в субботу сообщила представитель ивановского Облизбиркома Ирина Колесник.

"К нам поступили сведения о том, что в одной из групп в социальных сетях появилось аудиосообщение с информацией о вскрытии урн с бюллетенями на избирательных участках в городе Шуя. Избирательная комиссия Ивановской области и полиция провели проверку. Было установлено, что вскрывались только переносные урны после голосования для перенесения бюллетеней в сейф-пакеты. Эта процедура соответствует порядку общероссийского голосования и нарушением не является. Данная новость являлась фейком, и на данный момент возбуждено дело об административном правонарушении за распространение в интернете заведомо недостоверной и общественно значимой информации", - сказала она.

Как сообщили в облизбиркоме, дело об административном правонарушении возбуждено по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.

Кроме того, по содержанию аудиозаписи облизбирком обратился в полицию Шуи с просьбой провести проверку фактов давления на членов избирательных комиссий в связи с содержавшимися в сообщении угрозами председателям комиссий.

На данный момент в Ивановской области в голосовании по поправкам к конституции приняло участие около 20% избирателей.