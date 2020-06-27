Сотрудники МЧС спасли девять человек, отдыхавших на водохранилище под Мурманском

МУРМАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра ГУ МЧС России по Мурманской области спасли девять человек, в том числе двух детей, с острова на Верхнетуломском водохранилище. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"26 июня в 23:45 по системе "112" поступило сообщение о том, что в районе реки Юмос [впадает в Верхнетуломское водохранилище] трое человек просят о помощи, так как их лодка, предположительно, пробита, и в нее поступает вода. Спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра обнаружили терпящих бедствие людей на берегу спустя 2 часа <…> По телефону от находящихся на острове людей была получена информация о еще одной лодке, в которой находились шестеро человек, в том числе двое детей 10-11 лет", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, угрозы жизни и здоровью людей нет, состояние у группы удовлетворительное, пострадавшим оказана помощь, предоставлены горячий чай, питание и теплая одежда, началась подготовка к переправе группы.

В пресс-службе уточнили, что спасательную операцию осложняет погода, ветер и сильное волнение на водохранилище. На базе Главного управления МЧС России по Мурманской области создан оперативный штаб, в поисково-спасательных работах были задействованы 16 человек и шесть единиц техники. Также в готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Мурманской области в составе 30 человек и одной единицы техники.