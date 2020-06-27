Следователи предъявили обвинение шести подозреваемым по делу о краже работы Бэнкси

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Французские следователи предъявили обвинение шестерым подозреваемым по делу о краже работы британского художника Бэнкси, которая была выполнена на двери концертного зала "Батаклан" в память о жертвах произошедшего в нем в 2015 году теракта. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM.

Согласно его сведениям, двум подозреваемым предъявлены обвинения в краже в составе организованной группы, четверо остальных подозреваются в укрывательстве краденного. По данным агентства France Presse (AFP), эти люди были задержаны в департаментах Изер и Верхняя Савойя.

Ранее сообщалось, что работа Бэнкси была обнаружена итальянскими карабинерами под городом Аквилой (центральная область Абруццо). Как пояснили в прокуратуре Аквилы, выйти на след предмета удалось благодаря расследованию, проведенному итальянскими и французскими правоохранительными органами.

Кража произошла в конце января 2019 года: неизвестные срезали металлическую дверь с работой художника автогеном. На том рисунке Бэнкси был изображен скорбно склонивший голову человек в балахоне.

Бэнкси - самый известный мастер стрит-арта, о котором почти ничего не известно. Работа Бэнкси, как и многие его рисунки, появилась неожиданно на двери аварийного выхода в ночь на 25 июня 2018 года.

Стоимость произведений Бэнкси на аукционах колеблется от десятков тысяч долларов до нескольких миллионов. В его творчестве часто затрагиваются острые социальные и актуальные темы. Так, его последний рисунок посвящен положению темнокожего населения в США после волны протестов, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, в отношении которого полицейские применили силу.