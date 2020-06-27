Полиция возбудила дело после несанкционированного митинга против рязанского журналиста

ТАСС, 27 июня. Полиция возбудила административное производство после проведения в центре Рязани несанкционированного митинга против главного редактора местного интернет-издания Михаила Комарова. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

"По факту несанкционированного митинга в против журналиста возбуждено административное производство, проводится проверка", - сказали в полиции, добавив, что сейчас уточняется число, а также личности участников акции.

Вечером в 26 июня в интернете стали появляться видеозаписи, на которых видно, как группа молодых людей в масках провозит по пешеходной Почтовой улице в центре Рязани стенд с логотипом интернет-издания "Своя колокольня", которым руководит Михаил Комаров. Кроме того, люди выкрикивали в громкоговоритель речевки с фамилией журналиста.