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Спасатели обнаружили мальчика и мужчину, которых унесло в Черное море под Анапой

Они находятся в удовлетворительном состоянии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мужчина и мальчик, которых унесло на надувном матрасе в Черное море у поселка Сукко под Анапой, обнаружены. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС, они переданы медикам, их состояние удовлетворительное.

"В 17:00 (мск) пропавшие обнаружены и подняты на борт вертолета, состояние здоровья удовлетворительное. Доставлены в аэропорт города-курорта Геленджик, переданы медикам", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщалось, в районе села Сукко в акваторию Черного моря унесло матрас с двумя людьми. Для их поиска были организованы поисково-спасательные работы, в том числе с применением вертолета Ми-8.

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