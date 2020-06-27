На территории Вологодской области зафиксировали смерч

ТАСС, 27 июня. Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области. Опасное природное явление не привело к разрушительным последствиям. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

"В Вологодской области зафиксировано природное явление, похожее по своим характеристикам на смерч. Разрушений жилых построек и угрозы, ущерба человеческим жизням не принесло. Несколько деревьев этим смерчем повалило", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что природное явление не привело к аварийным отключениям электричества.