Поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку под Тамбовом

ТАСС, 27 июня. Пассажирский поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девочку на перегоне станций Рада - Цена в Тамбовской области. Об этом в субботу сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 17:45 мск на перегоне станций Рада - Цена пассажирским поездом сообщением Астрахань - Санкт-Петербург смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения. Мальчик 2004 года рождения, находившийся рядом, не пострадал", - говорится в сообщении.

По факту инцидента организована доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.