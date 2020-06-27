В Коломне с огнестрельными ранениями госпитализирован мужчина, напавший на полицейских

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Полицейские открыли огонь по неадекватному мужчине, который бросился на них с гранатой в Коломне в Подмосковье. Нападавший ранен, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня в подмосковной Коломне полицейским пришлось применить табельное оружие против мужчины, который вел себя неадекватно и набросился на сотрудников, прибывших по вызову, с предметом, похожим на гранату. Нападавший получил огнестрельные ранения и был госпитализирован", - рассказал собеседник агентства.