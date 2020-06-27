{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге загорелся мусор на площади 150 кв. м

Дым виден из разных районов города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Мусор загорелся в Невском районе Санкт-Петербурга в субботу вечером, площадь пожара составляет 150 кв. м, произошло задымление, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Происходит горение мусора на открытой территории на площади 150 кв. м, [образовался] столб черного дыма", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возгорание началось в районе дома №9 по Дальневосточному проспекту. Информация о пострадавших не поступала.

Очевидцы в социальных сетях разместили несколько видеороликов, на которых столб черного дыма виден из разных районов города.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Военные специалисты остановили распространение лесного пожара в Ленинградской области
По предварительным данным, лес горит на площади 30 га
Читать полностью