В Петербурге загорелся мусор на площади 150 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Мусор загорелся в Невском районе Санкт-Петербурга в субботу вечером, площадь пожара составляет 150 кв. м, произошло задымление, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Происходит горение мусора на открытой территории на площади 150 кв. м, [образовался] столб черного дыма", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возгорание началось в районе дома №9 по Дальневосточному проспекту. Информация о пострадавших не поступала.

Очевидцы в социальных сетях разместили несколько видеороликов, на которых столб черного дыма виден из разных районов города.