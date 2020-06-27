Военные специалисты остановили распространение лесного пожара в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты Минобороны РФ остановили распространение лесного пожара, который возник в субботу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. По предварительным данным, лес горит на площади 30 га.

"27 июня в Выборгском районе Ленинградской области распространение огня в результате возгорания сухой травы на территории Морозовского лесничества оперативно остановлено силами сводной пожарной команды общевойскового соединения Западного военного округа и пожарного расчета Морозовского лесничества Минобороны России.

По данным пресс-службы, в настоящее время проводится проливка участков местности. "В мероприятиях принимают участие около 100 военнослужащих, пять единиц техники, вертолет армейской авиации Ми-8 с ВСУ-5", - говорится в сообщении.