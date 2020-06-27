Пожарные не допустили распространение огня на населенный пункт в Ленобласти

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пожарные не допустили распространения лесного пожара, который возник в субботу в Выборгском районе Ленинградской области, на ближайший населенный пункт. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Благодаря слаженным совместным действиям удалось не допустить распространения на ближайший населенный пункт и создать необходимое количество сил и средств для локализации пожара", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что силами ГУ МЧС на месте пожара создан оперативный штаб, там сосредоточена совместная группировка в количестве 154 человек и 32 единиц техники, в том числе от МЧС России 46 человек и семь единиц техники. Также для тушения пожара привлечен вертолет Минобороны Ми-8.

По данным министерства, природный пожар начался на военном полигоне "Кирилловский". "Площадь пожара в настоящий момент составляет 20 га, из них активное горение происходит на 2 га, а на остальной территории наблюдается очаговое тление", - добавили в пресс-службе.