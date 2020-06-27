В Подольске горит ангар

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Производственно-складской ангар горит в Подольске в Подмосковье на площади 3 тыс. кв. м. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, угроза распространения огня снята.

"Ангар горит по всей площади, которая составляет 3 тыс. кв. м. Угроза распространения огня снята", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. Первоначально площадь возгорания составляла 400 кв. м.

Информация о пожаре по адресу: Домодедовское шоссе, дом 14, поступила в 21:22 мск. По данным МЧС, часть кровли обрушилась, на момент возгорания людей в здании не было.

В пресс-службе МЧС отметили, что к тушению привлечено 52 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек и десять единиц техники. К месту пожара следует лаборатория для замеров ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе.