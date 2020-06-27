Пожар в ангаре в Подольске локализовали

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пожар в подмосковном Подольске, где горит ангар на площади 3 тыс. кв. м, удалось локализовать. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 22:37 мск пожар локализован. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре по адресу: Домодедовское шоссе, дом 14, поступила в 21:22 мск. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 кв. м, часть крыши обрушилась. Информация о пострадавших не поступала.