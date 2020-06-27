Два строительных крана упали в Татарстане из-за сильного ветра

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Автомобиль и пять гаражных боксов серьезно повреждены, еще пять гаражей полностью разрушены после падения двух строительных кранов из-за сильного ветра в городе Набережные Челны в Татарстане. В результате происшествия никто не пострадал, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой прокуратуры республики.

"В Набережных Челнах сегодня вечером из-за сильного порыва ветра упали два 60-метровых строительных крана марки В34 <…> По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В результате аварии полностью разрушены 5 гаражей в ГСК "Ралли", еще 5 боксов и 1 автомобиль получили серьезные повреждения", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, один кран упал на строительной площадке в 34-м комплексе, второй - в 17-м комплексе поселка ЗЯБ (завод ячеистых бетонов).

Надзорное ведомство проверит соблюдение застройщиками требований законодательства при эксплуатации башенных кранов и техники безопасности при ведении строительных работ. Кроме того, прокуратура оценит полноту и своевременность принятых строительными компаниями мер по предотвращению чрезвычайных происшествий на объектах с учетом ранее объявленного МЧС штормового предупреждения.

Из-за сильного ветра в субботу в городе Кукморе на территории республики произошло частичное повреждение кровли детского сада "Березка" на площади 280 кв. метров, никто не пострадал. Непогода также стала причиной отключения электричества на подстанции "Елабуга" мощностью 110 кВ. Без электроэнергии остались 40 населенных пунктов с населением 4 455 человек, на данный момент электроснабжение полностью восстановлено.

Ранее управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана распространило штормовое предупреждение, что вечером 27 июня и ночью 28 июня местами на территории республики ожидаются сильный ветер с порывами до 25-27 м/с, ливень и град.