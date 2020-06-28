Полиция Глазго назвала имя застреленного суданца, который устроил резню в отеле

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Мужчина, устроивший в пятницу резню в гостинице в центре Глазго, где проживали просители убежища, был 28-летним гражданином Судана. Об этом говорится в сообщении полиции Шотландии, которая раскрыла личность нападавшего.

"Имя мужчины, который умер в результате ранений, полученных после того, как вооруженные сотрудники полиции открыли по нему огонь во время инцидента на улице Уэст-Джордж-стрит в Глазго в пятницу, 26 июня, может быть названо, это 28-летний Бадреддин Абдалла Адам из Судана", - отмечается в тексте.

Мужчина напал с холодным оружием на людей на территории отеля "Парк инн", где селили просителей убежища, ожидающих решения властей Великобритании. Подозреваемый, который, по данным СМИ, сам ждал разрешения на то, чтобы остаться в королевстве, был убит, еще шесть человек, в том числе сотрудник полиции, госпитализированы.

Согласно сведениям телеканала Sky News, сотрудники гостиницы были предупреждены накануне инцидента о возможных проблемах с психикой у одного из постояльцев. Так, соотечественники суданца, проживавшие в отеле, жаловались властям на то, что мужчина стал вести себя неадекватно. В четверг поздно вечером сотрудник миграционного ведомства довел эту информацию до персонала гостиницы. Телеканал также сообщил, что за несколько минут до того, как устроить резню, нападавший звонил в миграционную службу. Подробности разговора не приводятся.

Полицейское управление Большого Глазго уже проинформировало, что не рассматривает случившееся как теракт.