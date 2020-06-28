В Татарстане сильный ветер повредил кровлю многоквартирного дома

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. В городе Бавлы в Татарстане из-за сильного ветра повредилась кровля многоквартирного жилого дома на площади 250 кв. м, в Чистополе дерево упало на автомобиль. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике. В результате непогоды в регионе никто не пострадал.

"[Произошло] повреждение кровли многоквартирного жилого дома на площади 250 кв. м по адресу г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 54. Жизнедеятельность не нарушена, имеется мягкая кровля. Погибших, пострадавших нет", - указано в сообщении.

По информации ведомства, в городе Чистополь на улице Красноармейской упало дерево. В результате повредился автомобиль, никто не пострадал. Еще 14 деревьев повреждены в Зеленодольском, Высокогорском, Альметьевском районах и городе Казани.

Из-за сильного ветра в субботу в городе Кукморе на территории республики произошло частичное повреждение кровли детского сада "Березка" на площади 280 кв. м. В Набережных Челнах из-за сильного порыва ветра упали два 60-метровых строительных крана, которые полностью разрушили пять гаражей в ГСК "Ралли", еще пять боксов и один автомобиль получили серьезные повреждения. В результате происшествий никто не пострадал. Непогода также стала причиной отключения электричества на подстанции "Елабуга" мощностью 110 кВ. Без электроэнергии остались 40 населенных пунктов с населением 4 455 человек, на данный момент электроснабжение полностью восстановлено.

Ранее Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана распространило штормовое предупреждение: вечером 27 июня и ночью 28 июня местами на территории республики ожидаются сильный ветер с порывами до 25-27 м/с, ливень и град.