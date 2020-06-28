В Лос-Анджелесе задержали 28 участников несанкционированной демонстрации

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Почти тридцать участников демонстрации протеста были задержаны в субботу в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) за несанкционированную акцию и нарушение запрета собираться в одном месте численностью более 10 человек. Об этом сержант полиции Беверли-Хиллз Томас Уэст сообщил городской службе новостей Лос-Анджелеса.

"Один подозреваемый, по всей видимости, пытался поджечь здание. Мы сейчас составляем протоколы на задержанных, которые после этого могут быть наказаны. Их всего 28 человек, поэтому процедура потребует немало времени", - информировал полицейский.

Управление полиции ранее сообщало в своем Twitter, что около ста демонстрантов провели в ночь на субботу несанкционированный марш по улицам этого района Лос-Анджелеса. Органы правопорядка не уточняли, против чего выступали активисты. Завершение акции сопровождалось задержанием ее участников. Полиция сначала не раскрывала число задержанных.

В США прошли массовые акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место погромы и столкновения с полицией после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в операции правоохранителей были уволены, в последующие дни им предъявили обвинения.