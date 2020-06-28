NYT: при стрельбе в Калифорнии погибли два человека

ТАСС, 28 июня. По меньшей мере два человека погибли в субботу в результате инцидента со стрельбой в сортировочном центре торговой сети Walmart в городе Ред-Блафф (штат Калифорния). Об этом со ссылкой на представителя больницы сообщила газета The New York Times.
По ее данным, еще четыре человека получили ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное. Сотрудник центра, на которого также ссылается издание, рассказал, что слышал в общей сложности от 50 до 60 выстрелов.
Ранее местное издание Daily News проинформировало о трех пострадавших. Согласно его сведениям, инцидент произошел в 15:30 по местному времени (01:30 мск воскресенья).