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Стрельба в США
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NYT: при стрельбе в Калифорнии погибли два человека

По данным издания, еще четыре человека получили ранения
Описание
© AP Photo/Laura Heald

ТАСС, 28 июня. По меньшей мере два человека погибли в субботу в результате инцидента со стрельбой в сортировочном центре торговой сети Walmart в городе Ред-Блафф (штат Калифорния). Об этом со ссылкой на представителя больницы сообщила газета The New York Times. ​​​​

По ее данным, еще четыре человека получили ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное. Сотрудник центра, на которого также ссылается издание, рассказал, что слышал в общей сложности от 50 до 60 выстрелов.

Ранее местное издание Daily News проинформировало о трех пострадавших. Согласно его сведениям, инцидент произошел в 15:30 по местному времени (01:30 мск воскресенья).

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