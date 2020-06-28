AP: в Кентукки один человек погиб во время протестов из-за смерти афроамериканки

ТАСС, 28 июня. По меньшей мере один человек погиб в субботу вечером в ходе демонстрации в американском Луисвилле (штат Кентукки), связанной с резонансной смертью афроамериканки Брионны Тейлор. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press.

По его информации, причиной смерти мужчины стало огнестрельное ранение: неизвестный открыл огонь в парке в центре города, где собрались демонстранты. Еще один человек был госпитализирован с ранами, не несущими угрозы жизни. Полиция занимается расследованием инцидента.

13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они полагали, хранят наркотики. В ней находились Тейлор и ее друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящая Тейлор была убита.

Случай привлек большое внимание СМИ и правозащитных организаций. Один из правоохранителей, участвовавших в перестрелке, был уволен.

В США в последние недели уделяют особое внимание нарушениям в работе полиции. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.