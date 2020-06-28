В национальном парке "Кыталык" в Якутии возник природный пожар

ЯКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Природный пожар возник на территории национального парка "Кыталык" в Аллаиховском районе Якутии. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

"Основные участки возгорания расположены в труднодоступной местности. Вследствие удаленности территории и особенностей рельефа организация тушения природного пожара затруднена", - сказали в пресс-службе, не уточнив его площадь.

"В тушении пожара, представляющего угрозу природным комплексам национального парка, задействованы силы федерального резерва и мобилизованные граждане. Для организации тушения и контроля в Аллаиховский район командированы директор данного заповедника и руководитель Дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии Якутии", - добавили в ведомстве.

Развитие ситуации с природными пожарами в национальном парке "Кыталык" находится на особом контроле Минприроды РФ.

Национальный парк "Кыталык" федерального значения создан в 2019 году решением правительства РФ. Управление данной особо охраняемой природной территории ( ООПТ) передано государственному природному заповеднику "Остров Врангеля", который находится в Певеке Чукотского автономного округа.