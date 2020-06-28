В Норильске остановили перекачку стоков обогатительной фабрики в тундру

ТАСС, 28 июня. Несанкционированная перекачка стоков в тундру с обогатительной фабрики в Норильске остановлена, специалисты определяют масштаб загрязнения. Об этом сообщили в ГУ МЧС журналистам в воскресенье.

"От оперативного дежурного ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) Норильска поступила информация о том, что в микрорайоне Талнах в районе Талнахской обогатительной фабрики из хвостохранилища производится несанкционированная перекачка жидкости в тундровую зону, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. Перекачка жидкости прекращена", - сообщает ГУ МЧС.

На месте работают специалисты, ведется оценка масштаба загрязнения. Информация доведена до взаимодействующих организаций.

На место происшествия выехали специалисты Росприроднадзора, чтобы разобраться в ситуации, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. "Наши специалисты выехали на место. Сейчас разбираемся, что это", - сообщил собеседник агентства. Специалистами организован забор проб в трех точках: в районе хвостохранилища, на реках Хараелах и Норильской.

Перекачка велась длительное время

По данным источника в правоохранительных органах, несанкционированная перекачка стоков в тундру велась длительное время. "На месте происшествия обнаружена мобильная насосная станция, к которой были подсоединены два резиновых трубопровода диаметром около 400 мм. По внешним признакам установлено, что перекачка проводилась длительное время", - сказал собеседник агентства. По его словам, уже проведена разведка тундровой зоны. "Установить границы вытекания жидкости невозможно из-за заболоченности местности", - уточнили в правоохранительных органах.

"Ниже по течению этой реки [Хараелах] и реки Норильской водозаборы отсутствуют, поэтому угрозы попадания вредных веществ в систему водоснабжения Норильска нет", - сказал источник.

Талнахская обогатительная фабрика принадлежит горно-металлургической компании (ГМК) "Норильский никель".

В новость были внесены изменения (09:55 мск) - добавлена информация источника.