Сообщившего о ложном минировании ТЦ в Петербурге задержали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Мужчина, который ранее сообщил в полицию ложную информацию о минировании торгового центра в Санкт-Петербурге, задержан. Об этом в воскресенье говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Центра "Э" ГУ МВД был задержан гражданин 1979 года рождения, который 26 июня неоднократно с мобильного телефона сообщил, что по ул. Наличная заминирован торговый центр, совершив заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей и наступления иных общественно опасных последствий, из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в ходе личного досмотра у мужчины был изъят мобильный телефон, с которого он звонил в экстренную службу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Указанный гражданин задержан по статье 91 УПК РФ.