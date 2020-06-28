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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

В реках Норильска вновь зафиксировали превышение ПДК топлива в два-пять раз

Всего специалисты взяли 542 пробы воды за время работ по ликвидации последствий утечки топлива

ТАСС, 28 июня. Специалисты в пробах воды из реки Амбарной в Норильске вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в два-пять раз. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

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В субботу сообщалось, что по результатам анализа проб воды, взятых перед первой линией боновых заграждений из реки Амбарной, превышений ПДК не зафиксировано.

"Согласно анализу других проб, концентрация нефтепродуктов в реке Амбарной ниже места впадения в реку Далдыкан превышает предельно допустимую норму в два раза, за боновыми заграждениями - в пять раз", - сказал представитель оперативных служб.

Всего за время работ по ликвидации последствий утечки топлива было взято 542 пробы воды, 24 пробы донных отложений, 10 проб отходов в грунте и 41 проба грунта.

На водоемах сейчас установлено 100 линий боновых заграждений протяженностью свыше 11 км.

29 мая после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка более 21 тыс. кубометров дизельного топлива. Площадь загрязнения акватории рек Далдыкан и Амбарная составила 1,6 кв. км, загрязненной территории - почти 9 га.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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