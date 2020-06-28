В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль

МАГАС, 28 июня. /ТАСС/. Неизвестные в ингушском селе Сурхахи обстреляли автомобиль, в котором находились два человека. В результате нападения их с ранениями доставили в больницу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В Сурхахах обстреляли автомобиль местного жителя, он и пассажир доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. На данный момент выясняются причины и обстоятельства происшедшего", - сказал источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.