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В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль

Пострадали два человека, сообщил источник в правоохранительных органах

МАГАС, 28 июня. /ТАСС/. Неизвестные в ингушском селе Сурхахи обстреляли автомобиль, в котором находились два человека. В результате нападения их с ранениями доставили в больницу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В Сурхахах обстреляли автомобиль местного жителя, он и пассажир доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. На данный момент выясняются причины и обстоятельства происшедшего", - сказал источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации. 

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