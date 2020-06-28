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Прокуратура начала проверку из-за перекачки стоков в тундру в Норильске

На месте инцидента работает оперативная группа ОМВД по городу

ТАСС, 28 июня. Прокуратура и Росприроднадзор начали проверку из-за перекачки стоков в тундру с обогатительной фабрики в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В воскресенье поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости с химическим запахом в тундровую зону из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики.

"Представителями прокуратуры и Росприроднадзора проводится проверка", - сказал собеседник агентства. На месте происшествия также работает оперативная группа ОМВД по Норильску.

Ранее источник сообщил, что на месте ЧП обнаружена мобильная насосная станция с двумя подсоединенными резиновыми трубопроводами. "По внешним признакам установлено, что перекачка проводилась длительное время. По результатам разведки установить границы вытекания жидкости невозможно из-за заболоченности местности", - уточнили в правоохранительных органах. Сейчас перекачка остановлена.

Теги
РоссияКрасноярский край
СК начал проверку информации о сбросе технологических отходов в тундровую зону в Норильске
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