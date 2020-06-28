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СК начал проверку информации о сбросе технологических отходов в тундровую зону в Норильске

Сброс зафиксировали в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики
Описание
© Пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю/ТАСС

ТАСС, 28 июня. Следователи начали проверку информации о перекачке стоков в тундру с обогатительной фабрики в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии. 

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"28 июня в следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики, [зафиксирован] несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в следственном управлении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Теги
РоссияКрасноярский край
Прокуратура начала проверку из-за перекачки стоков в тундру в Норильске
На месте инцидента работает оперативная группа ОМВД по городу
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