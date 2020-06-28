СК начал проверку информации о сбросе технологических отходов в тундровую зону в Норильске

ТАСС, 28 июня. Следователи начали проверку информации о перекачке стоков в тундру с обогатительной фабрики в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"28 июня в следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики, [зафиксирован] несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в следственном управлении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.