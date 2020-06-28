Угрозы утечки стоков с Талнахской фабрики в Норильске нет

Ранее в ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили об остановке несанкционированной перекачки стоков в тундру в микрорайоне Талнах в районе Талнахской обогатительной фабрики.

"28 июня 2020 года в 08:20 диспетчеру Заполярного филиала поступила информация о том, что на отстойнике оборотной воды Талнахской обогатительной фабрики происходит слив оборотной воды через границу отстойника. Приняты оперативные меры по остановке слива воды, - сказали в "Норникеле". - По факту случившегося проводится служебное расследование. На месте работают надзорные и контролирующие органы. Угрозы утечки отходов (хвостов обогащения) нет".

"Эксплуатационным персоналом было принято решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию", - добавили в пресс-службе компании.

В воскресенье в оперативные службы поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости с химическим запахом в тундровую зону из хвостохранилища в районе обогатительной фабрики, в ГУ МЧС по региону сообщали об угрозе попадания стоков в реку Хараелах. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте ЧП обнаружена мобильная насосная станция с двумя подсоединенными резиновыми трубопроводами. СК начал проверку информации о сбросе отходов. Также на место происшествия выехали специалисты Росприроднадзора, организован забор проб в трех точках: в районе хвостохранилища, на реках Хараелах и Норильской.