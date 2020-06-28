МВД по Ингушетии уточнило число пострадавших в перестрелке у кафе в Северной Осетии

МАГАС, 28 июня. /ТАСС/. В результате конфликта с перестрелкой на границе Северной Осетии и Ингушетии с одгним погибшим пострадали четыре человека. Участники конфликта, предположительно, использовали охотничье ружье и травматический пистолет, говорится в сообщении пресс-службы МВД по Ингушетии.

Ранее сообщалось, что около 22:00 26 июня в селе Майское Пригородного района произошел конфликт между группой граждан на бытовой почве. В ходе конфликта произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, трое были госпитализированы.

"На месте стрельбы обнаружены гильзы двух типов, предположительно, от патронов к охотничьему ружью и травматическому пистолету. Несмотря на то, что территория, где произошел инцидент (примерно 500 метров к западу от административной границы Ингушетии), относится к юрисдикции органов власти соседнего региона, руководство МВД по Ингушетии, учитывая, что все пострадавшие - ингуши, при этом часть из них - жители республики, оперативно среагировало на происшествие и направило туда в целях содействия коллегам из Северной Осетии своих сотрудников", - говорится в сообщении.

"26 июня, примерно в 21:40 мск, напротив ресторана "Замок" остановились два автомобиля, Nissan Tiana и ВАЗ-2109, из которых вышли пятеро мужчин. После непродолжительного разговора между ними произошла ссора, в ходе которой стороны применили огнестрельное и травматическое оружие. В результате перестрелки все пятеро получили ранения, вследствие которых один человек скончался, а четверо были госпитализированы в медицинские учреждения", - уточняют в пресс-службе.

По информации МВД по Северной Осетии, один из участников конфликта был задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту следственным отделом по Пригородному району следственного управления СК РФ по республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").