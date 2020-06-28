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В Росприроднадзоре сообщили, что могло спровоцировать сброс стоков в Норильске

По предварительным данным специалистов, причинами инцидента стали гидравлические испытания и сильный ливень

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Слив технической воды с Талнахской обогатительной фабрики в Норильске был произведен для снижения уровня воды в отстойном пруду, резко повысившегося при гидравлических испытаниях и после ливня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.

"По предварительным данным, при проведении гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и в следствие обильного ливня произошел резкий рост уровня воды в отстойном пруду", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, для предотвращения развития возможных внештатных ситуаций персонал станции принял оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию.

В воскресенье в оперативные службы поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости с химическим запахом в тундровую зону из хвостохранилища в районе обогатительной фабрики, в ГУ МЧС по региону сообщали об угрозе попадания стоков в реку Хараелах, перекачка была остановлена. В "Норникеле" пояснили, что происходил слив оборотной воды, и информировали об отсутствии угрозы утечки отходов с фабрики. СК начал проверку информации о сбросе отходов.

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