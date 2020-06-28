В Росприроднадзоре сообщили, что могло спровоцировать сброс стоков в Норильске

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Слив технической воды с Талнахской обогатительной фабрики в Норильске был произведен для снижения уровня воды в отстойном пруду, резко повысившегося при гидравлических испытаниях и после ливня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.

"По предварительным данным, при проведении гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и в следствие обильного ливня произошел резкий рост уровня воды в отстойном пруду", - сказал собеседник агентства.