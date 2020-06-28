Нам Алтае ищут трех человек, пропавших во время переправы через реку Бия

ТАСС, 28 июня. Следователи в Турочакском районе начали доследственную проверку после исчезновения трех человек при переправе через реку Бия в районе села Турочак. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в управлении СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения троих граждан при переправе через реку Бия в селе Турочак Турочакского района. По предварительным данным, 27 июня при переправе перевернулась моторная лодка, в которой находились четыре человека. Людей стало сносить бурным холодным течением разлившейся полноводной реки вниз, лишь одному из них удалось выбраться на берег", - сообщили в управлении.

Спасшийся - 47-летний местный житель - добрался до правого берега реки и сообщил о случившемся правоохранителям. Местонахождение 52-летнего судовладельца, управлявшего лодкой, его 47-летней гражданской супруги и ее 25-летней дочери пока не установлено. Ведутся поисково-спасательные мероприятия, ниже по течению организован наблюдательный пост. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.