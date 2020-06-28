Прокуратура начала проверку после разлива и возгорания дизтоплива на АЗС в Татарстане

ТАСС, 28 июня. Прокуратура совместно с МЧС начала проверку по факту разлива и возгорания дизельного топлива при переливе его из стационарной системы в бензовоз на АЗС. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Около 10:30 мск на Казанском проспекте в Набережных Челнах при переливе дизельного топлива из стационарной цистерны в бензовоз произошел разлив и возгорание топлива, автомобиль загорелся, кабина полностью выгорела. Сотрудники МЧС потушили пожар в 10:59, пострадавших нет.

"По предварительным данным, участок, на котором проводились работы, принадлежит физическому лицу. Разрешительных документов на право хранения ГСМ (горюче-смазочные материалы) и проведение работ с ними не имелось. Прокуратура совместно с МЧС начала проверку, в ходе которой выяснит обстоятельства ЧП, а также способствовавшие ему причины и условия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты выясняют принадлежность сгоревшего бензовоза и земельного участка, на котором произошел инцидент. Также предстоит установить характер и размер ущерба, причиненного окружающей среде.