Катамаран сел на мель на водохранилище под Владимиром

ТАСС, 28 июня. Катамаран с 30 отдыхающими, в том числе детьми, сел на мель на водохранилище в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Все пассажиры спасены, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По нашей информации, на Гусь-Хрустальном водохранилище 30 человек, в том числе 12 детей, спасены с катамарана, севшего на мель", - сказал собеседник агентства.

Сообщение об инциденте поступило от отдыхающих на берегу, на место прибыли сотрудники спасательной станции Гусь-Хрустального. Как отметили в администрации города, у владельца катамарана не было лицензии на перевозку людей, с ним работают полицейские, сотрудники прокуратуры, госинспекции по маломерным судам.