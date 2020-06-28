Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса на 70 млн рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Одинцовский городской суд Московской области вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

"Одинцовский городской суд Московской области вернул уголовное дело областному прокурору для устранения допущенных нарушений. Как следует из постановления судьи, обвинительное заключение по делу не конкретизировано, в процессуальных документах похищенное имущество указано обезличено, его невозможно идентифицировать, поэтому отсутствие в фабуле обвинения таких данных делает обвинение неконкретным, невнятным и лишает наших доверителей возможности полноценно защищаться", - сказал адвокат. Он добавил, что это решение пока не обжаловано гособвинением в Московском областном суде и не вступило в силу.

Как сообщалось ранее, уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Анатолия Чубайса по факту кражи имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Сумма ущерба, вменяемого фигурантам дела, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу о краже признан Чубайс.

Основной фигурант дела - бывший партнер Чубайса Илья Сучков - обвиняется в покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже в особо крупном размере (пункт "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ). Остальные фигуранты проходят только по второму обвинению. Среди них бывший член федерального политического совета Партии народной свободы ("Парнас") Муса Садаев, который был арестован в сентябре 2017 года. По делу проходят также охранник Антон Поляков и директор ЧОП "Аргус" Алексей Уляхин, у которых была, по данным следствия, обнаружена часть похищенного имущества.

Все фигуранты находятся под домашним арестом. Вину никто не признает и считает, что имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Сучкову. Его адвокаты заявили в суде, что их доверитель частично, но досрочно в рамках дела о мошенничестве выплатил займ и проценты по нему на сумму $900 тыс., а следствие не уменьшило сумму ущерба. Потерпевшей стороной признана компания "Тилсока лимитед".