Адвокат Собчак будет настаивать на возбуждении дела после конфликта в храме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Адвокат Ксении Собчак Виталий Бородин будет настаивать на возбуждении уголовного дела после конфликта на территории Среднеуральского монастыря Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил сам Бородин в воскресенье.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщала, что злоумышленники напали на нее и ее коллег во время работы в монастыре над сюжетом о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), отрицавшем пандемию. Также она заявила, что участники съемочной группы написали заявление в полицию. После конфликта у режиссера фильма Сергея Ерженкова был диагностирован перелом кисти.

"Мы будем настаивать, чтобы возбудили уголовное дело не только по 144 статье УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"), но и по статье 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), установим ущерб, закажем видеоэкспертизу. Также будем обращаться в суд <…> Есть все основания для того, чтобы возбудить уголовное дело", - сказал он.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых сообщил ТАСС, что воздержится от комментариев до итогов детального разбирательства. В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области сообщили, что данных по возбуждению уголовного дела у них нет.

В Екатеринбургской епархии ранее сообщили, что они изучают ситуацию, связанную с нападением на съемочную группу Ксении Собчак. Также в епархии попросили воздержаться от посещения Среднеуральского женского монастыря.

Отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.