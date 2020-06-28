Владельца базы отдыха в Мурманской области задержали за стрельбу по полицейским

ТАСС, 28 июня. Владелец базы отдыха на озере Имандра близ города Апатиты в Мурманской области открыл стрельбу по полицейским из охотничьего карабина. Пострадавших нет, стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело, сообщается в воскресенье на официальном сайте регионального следственного управления СК.

"Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении владельца туристической базы, расположенной на берегу озера Имандра. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в вечером 27 июня между владельцем базы отдыха "Экостровская", мужчиной 1971 года рождения, и отдыхающими возник конфликт. Подозреваемый вооружился пистолетом и топором, угрожая посетителям, которые вызвали сотрудников полиции.

По прибывшему на место происшествия наряду патрульно-постовой службы МО МВД России "Апатитский" мужчина открыл огонь из охотничьего карабина. Им произведено несколько выстрелов с расстояния 15-20 метров, один из которых был направлен в сторону полицейских. Телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха, включая сотрудников полиции, не получил.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли орудие преступления - карабин. Мужчина задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы, отмечается в сообщении следственного управления.