СК возбудил дело после обстрела автомобиля в Ингушетии

"Следователем Назрановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

ТАСС, 28 июня. Уголовное дело возбуждено по факту обстрела автомобиля и ранения находящихся в нем людей в селе Сурхахи в Ингушетии. Об этом сообщается в воскресенье на сайте управления Следственного комитета РФ по Ингушетии.

По данным следствия, ночью 27 июня 2020 года неизвестные лица из огнестрельного оружия обстреляли автомобиль, в котором находились местные жители, которые получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу города Назрани.

"В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники и оборудования следователями и следователями-криминалистами обнаружены и изъяты гильзы калибра 5,45 мм. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, установление местонахождения и задержание лица (лиц), его совершивших", - добавили в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал, что, по сообщению МВД по Ингушетии, в селе Сурхахи неизвестные обстреляли автомобиль с двумя местными жителями, которые получили пулевые ранения. Пассажиром в автомобиле был сержант полиции, находящийся на больничном с мая 2020 года. Для розыска нападавших был введен план "Сирена".